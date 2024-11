Das Wetter in Bayern: vielerorts zäher Nebel

Das Wetter in Bayern: In den Niederungen hält sich vielerorts zäher Nebel. Sonnig wird es in den Bergen und im höheren Alpenvorland. Je nach Wetterlage steigen die Temperaturen auf 6 bis 15 Grad. In der nebligen Nacht Tiefstwerte um 5 Grad. In den kommenden Tagen ändert sich wenig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 06:15 Uhr