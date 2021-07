Das Wetter in Bayern: vielerorts Wolken und Regen, 18 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Südosten am Vormittag noch sonnige Abschnitte, sonst Wolken und schauerartiger Regen. Am Nachmittag und am Abend örtlich heftige Gewitter möglich. Höchstwerte 18 bis 28 Grad. In der Nacht viel Regen, Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen Regen und Gewitter, später freundlicher. Am Wochenende oft sonnig, Sonntag vereinzelt Schauer und Gewitter. Maximal 18 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2021 11:00 Uhr