Das Wetter in Bayern: Vielerorts Wolken, am Alpenrand auch Sonne

Ab heute wieder Maskenpflicht an bayerischen Schulen

München: An den Schulen in Bayern gibt es ab heute wieder die Maskenpflicht im Unterricht. In den Grundschulen gilt sie zunächst für eine Woche, hier sind auch Stoffmasken erlaubt. In den weiterführenden Schulen gilt die Pflicht für zwei Wochen, dort müssen mindestens OP-Masken getragen werden. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, befürchtet, dass die Corona-Pandemie an Schulen außer Kontrolle geraten könnte. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es gebe erschreckende Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen. Angesichts der Situation sprach sich Meidinger für eine unbefristete Maskenpflicht an Schulen aus. In Österreich gelten ab heute deutlich verschärfte Corona-Maßnahmen. Der Besuch von Restaurants, Friseuren oder Veranstaltungen ab 25 Gästen ist nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt- hier gilt also die G2 Regel. In Österreich sind bisher etwa 65 Prozent der Bevölkerung geimpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 06:00 Uhr