Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb und regnerisch, Höchstwerte 16 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Verbreitet trüb und teils länger anhaltender Regen. Nur in Teilen Unterfrankens sowie im äußersten Südosten etwas freundlicher. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. Es gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor heftigem Stark- und Dauerregen für das südliche Schwaben und Oberbayern. In der Nacht Tiefstwerte um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Dienstag meist bewölkt, gebietsweise Überflutungen und Hochwassergefahr. Am Mittwoch Wetterbesserung. Höchstwerte 12 bis 20, am Mittwoch 17 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 06:00 Uhr