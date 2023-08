Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb und regnerisch, 11 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist dichte Wolken mit Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und Dauerregen im Südlichen Schwaben und Oberbayern. In Unterfranken weitgehend trocken. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad. Die Aussichten: Morgen und Mittwoch Wolken und Regen. Am Donnerstag vielerorts freundlich. Höchstwerte 12 bis 20, am Donnerstag 18 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 06:00 Uhr