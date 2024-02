Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und vielerorts länger Regen. An den Alpen meist trocken und ab und zu sonnig. In der Mitte und im Norden Bayerns windig. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. In der Nacht verbreitet Regen, die Schneefallgrenze sinkt an den Alpen auf 1000 Meter. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen vielerorts bewölkt und vor allem im Süden Regen. Am Samstag unbeständig, am Sonntag freundlich, in Unterfranken Schauer möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 10:00 Uhr