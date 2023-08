Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb mit Regen, 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Es gilt weiter die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor heftigem Starkregen oder ergiebigem Dauerregen für das südliche Schwaben und Oberbayern. Auch sonst meist trüb, nur in Unterfranken und im äußersten Südosten kann es auch auflockern. Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht weiter viel Regen bei Werten um 12 Grad. Erst am Mittwoch lässt der Dauerregen nach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 12:00 Uhr