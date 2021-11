Das Wetter in Bayern: vielerorts trüb, minus 2 bis plus 8 Grad

Bayerns Kliniken warnen vor dramatischer Notlage

München: Angesichts der rasant steigenden Zahl von Corona-Patienten warnt die Bayerische Krankenhausgesellschaft vor einer nie dagewesenen Notlage in den Kliniken im Freistaat. Wegen der aktuellen Überlastung sollen rund 50 Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt werden. Das aber werde nur kurzfristig Abhilfe schaffen, sagte der Geschäftsführer der BKG, Engehausen. Mittelfristig müsste seinen Worten zufolge die Zahl der Neuansteckungen gebremst werden. Der Münchner Oberbürgermeister Reiter hat derweil die Kliniken in ihrer Gesamtheit stärker in die Pflicht genommen. Es könne nicht sein, dass sich nur ein Viertel der 50 Krankenhäuser in der Landeshauptstadt an der Behandlung von Covid-Patienten beteilige, so der SPD-Politiker im Stadtrat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 15:00 Uhr