Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, in den Alpen sonnig; maximal 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: In tiefen Lagen meist zäher Nebel oder Hochnebel und nur selten freundlich. Viel Sonne dagegen in den Alpen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. Bis morgen früh dann Abkühlung auf Werte um 8 Grad. In den folgenden Tagen weiter grau in grau. In den Mittelgebirgen hingegen teilweise und in den Alpen viel Sonne. Es bleibt recht mild.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 10:15 Uhr