Das Wetter in Bayern: vielerorts trüb, in den Alpen länger sonnig; 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen Auflockerungen mit teils längerem Sonnenschein. Sonst meist trüb. Maximal 8 bis 15 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 5 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: überwiegend sonniges Wetter mit höchstens einigen Nebel- und Hochnebelfeldern jeweils am Vormittag. Höchstwerte 8 bis 14 - in den Alpen bis 18 Grad. Tiefsttemperaturen 7 bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 06:00 Uhr