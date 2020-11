Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, Höchstwerte 5 bis 12 Grad

Fünfte Jahreszeit beginnt wegen Pandemie ohne öffentliche Feiern

Köln: In der Karnevalshochburg hat die fünfte Jahreszeit wegen der Corona-Pandemie still begonnen. Alle öffentlichen Feiern in Köln waren abgesagt worden. Statt bunt verkleideter Jecken zogen um 11.11 Uhr Polizisten durch die Innenstadt. Sie kontrollieren die Einhaltung des Alkoholverbots, das im gesamten Stadtgebiet gilt. Das Kölner Prinzenpaar hat lediglich einen karitativen Auftritt: Es verteilt Weckmänner an das medizinische Personal in einem Krankenhaus. Auch in Bayern ist der Faschingsbeginn ohne die üblichen Feiern vonstatten gegangen. In Kempten beispielsweise konnten die Narren per Livestream die Präsentation des Prinzenpaars verfolgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 12:00 Uhr