Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, Höchstwerte 1 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald viel Sonnenschein. Sonst trüb durch Nebel und Hochnebel, nachmittags hier und dort noch Sonne möglich. Höchstwerte 1 bis 11 Grad. Nachts wenig Wetteränderung, Tiefstwerte um -1 Grad. In den kommenden Tagen bis Freitag weiterhin teils neblig-trüb, teils sonnig. Höchstwerte 0 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 08:00 Uhr