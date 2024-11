Das Wetter in Bayern: vielerorts trüb, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trüb durch Nebel und Hochnebel, vereinzelt Nieselregen. In den Alpen und im höheren Bayerischen Wald oft sonnig, später auch im Alpenvorland und in Niederbayern. Höchstwerte je nach Wetterlage 5 bis 14 Grad. In der Nacht teils neblig, Tiefstwerte um 2 Grad. Bis Montag wenig Änderung. In Franken dann aber Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 10:00 Uhr