Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb bei 3 bis 13 Grad

Hermann beklagt immer mehr Fälschungen von Impfausweisen

München: In Bayern werden immer mehr Impfausweise und Zertifikate gefälscht. Innenminister Herrmann sagte im BR, in den vergangenen Wochen wurden der Polizei 800 Fälle gemeldet. Der CSU-Politiker rechnet zudem mit einer hohen Dunkelziffer. Gleichzeitig appellierte Herrmann an Betreiber von Gaststätten und Kinos, ihre Kontrollpflicht ernst zu nehmen. Der Innenminister betonte, dass Betreiber bei Nachlässigkeit durchaus damit rechnen müssen, dass - so wörtlich - "ihr Laden geschlossen wird." In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz momentan bei 455 und ist damit fast doppelt so hoch wie im Bundesgebiet - wo sie bei 264 liegt. Laut Robert Koch-Institut wurden im Freistaat seit gestern mehr als 13.000 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hat deshalb dazu aufgerufen, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 10:00 Uhr