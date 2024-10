Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, an den Alpen sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in vielen Niederungen meist trüb durch Nebel und Hochnebel. Etwas freundlicher in den Kammlagen des Bayerischen Waldes. Viel Sonne in Alpennähe. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen bleibt es neblig. Viel Sonne weiterhin in den Alpen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 15:00 Uhr