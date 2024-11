Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, 5 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trüb, nur in den Bergen auch freundlich. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Tiefstwerte in der Nacht 6 bis 0 Grad. Morgen und am Wochenende wenig Änderung. In den Nächten bis 0 Grad. Tagsüber 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 15:00 Uhr