Das Wetter in Bayern: vielerorts trüb, -3 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag vielerorts trüb. In den Mittelgebirgen oberhalb von etwa 900 Metern sowie in unmittelbarer Alpennähe sonnig. Höchstwerte zwischen -3 und +4 Grad. Kommende Nacht Tiefsttemperaturen um -5 Grad. Morgen und übermorgen wieder teils trüb, teils sonnig. Am Donnerstag bewölkt mit Regen und Schnee. Maximal -2 bis +11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 12:00 Uhr