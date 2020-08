Das Wetter in Bayern: vielerorts sonnig und sehr windig, 20 bis 27 Grad

Nato weist Vorwürfe aus Belarus zurück

Berlin: Die Nato will nicht als Vorwand für ein Vorgehen gegen Oppositionelle und Demonstranten in Belarus dienen. Generalsekretär Stoltenberg sagte in Berlin, anders als von der Regierung in Minsk behauptet, gebe es keine Einmischung und keine militärische Aufrüstung der Nato an den Grenzen zu Belarus. Die Nato als Grund zu nutzen, um gegen Demonstranten vorzugehen, sei absolut ungerechtfertigt. Präsident Lukaschenko hatte der Nato vorgeworfen, in den Nachbarländern Streitkräfte in Position zu bringen. Die Armee des Landes hatte daraufhin vergangene Woche mit Militärübungen an der Grenze zu Litauen begonnen. Die Opposition wirft der Regierung Betrug bei der Präsidentschaftswahl vom 9. August vor, die Lukaschenko nach offiziellen Angaben klar gewonnen haben soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 16:00 Uhr