Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig und kalt

Söder verteidigt verlängerten Lockdown

München: Ministerpräsident Söder hat den bis zum 7. März verlängerten Lockdown verteidigt. Die Corona-Lage in Bayern habe sich dank der harten Maßnahmen deutlich verbessert, aber man müsse weiter vorsichtig sein - vor allem mit Blick auf die Virus-Mutationen. Deshalb will Bayern an der Grenze zu Tschechien am Wochenende stationäre Grenzkontrollen einrichten. Wer einreisen will, muss einen negativen Corona-Test nachweisen. Söder versprach zudem, dass Eltern, die ihre Kinder nach den Kita-Öffnungen am 22. Februar nicht in die Betreuungseinrichtungen bringen, auch im März die Gebühren erstattet bekommen. Eltern könnten also frei entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Kita bringen oder nicht. Kritik an der Corona-Politik der Staatsregierung kam von den Grünen - sie fordern einen verantwortungsvollen und transparenten Stufenplan, wann und unter welchen Bedingungen Lockerungen möglich sind. Fraktionschef Hartmann nennt das eine Motivitationsspritze für die Bevölkerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2021 16:00 Uhr