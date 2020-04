Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig, Höchstwerte 12 bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig, nur im oberfränkischen Bergland sowie in den Alpen zeitweise bewölkt. Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefsttemperaturen um 4 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Zunächst weiterhin recht sonnig und trocken. Am Dienstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte 16 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 12:00 Uhr