Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig, Höchstwerte -1 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein. Später im Westen Frankens und Schwabens vereinzelt Wolken. Es weht kalter Ostwind bei maximal fünf Grad. In der Nacht meist klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 1 bis minus 12 Grad. In den nächsten Tagen meist freundlich, nur morgen und übermorgen einige Wolken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 10:00 Uhr