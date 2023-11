Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig, Erwärmung auf 12 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts sonnig, später wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen anfangs im Osten noch sonnige Abschnitte, sonst von Westen her Regenfälle. Am Freitag bewölkt und gebietsweise Regen. Am Samstag wieder freundlicher. Tagsüber maximal 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 12:00 Uhr