Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig bei maximal 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonnenschein. Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad. In der meist sternenklaren Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Montag und Dienstag durchweg sonniges Wetter. In den Nächten Abkühlung auf 14 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 12:00 Uhr