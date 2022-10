Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig bei bis zu 19 Grad

Herrmann übt scharfe Kritik an Asylpolitik des Bundes

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat die Asylpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. In einem Brief an Bundesinnenministerin Faeser nannte er es dreist und rücksichtslos, dass der Bund ein zusätzliches Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan starte und den Ländern und Kommunen die Finanzierung überlasse. Außerdem sei es eine Farce, wenn die Presse informiert werde, noch bevor die ohnehin kurze Frist zur Stellungnahme zu dem Programm abgelaufen sei. Die Bundesregierung hatte vergangene Woche ihre Pläne vorgestellt. Pro Monat sollen demnach ungefähr 1.000 Menschen aus Afghanistan einreisen dürfen. Profitieren sollen vor allem Afghanen, die etwa wegen ihres politischen, kulturellen oder wissenschaftlichen Engagements, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Religion in ihrer Heimat in Gefahr sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 11:00 Uhr