Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig bei 1 bis 8 Grad

Daimler Truck und Hannover Rück steigen in den Dax auf

Frankfurt am Main: Nur ein Vierteljahr nach der Erstnotiz hat Daimler Truck den Sprung in die erste deutsche Börsenliga geschafft. Der Lkw- und Bus-Hersteller, der im Dezember vom Autobauer Mercedes-Benz abgespaltet wurde, verdrängt den Konsumgüterkonzern Beiersdorf aus dem Leitindex Dax der 40 größten Werte an der Deutschen Börse. Daimler Truck war erst vor drei Wochen in den MDax aufgerückt und kommt inzwischen auf einen Börsenwert von 19,3 Milliarden Euro. Zudem kehrt der Rückversicherer Hannover Rück nach mehr als zwölf Jahren in den Dax zurück. Für ihn muss der erst vor einem Jahr aufgestiegene, aber kriselnde Energietechnik-Konzern Siemens Energy weichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 09:00 Uhr