Das Wetter in Bayern: vielerorts sonnig bei -1 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig. Im Allgäu anfangs etwas Nebel. Später im Westen Frankens und in Schwaben Wolken. Höchstwerte bei minus 1 bis plus 5 Grad. Kommende Nacht bleibt es trocken. Temperaturen dann plus 1 bis minus 12 Grad. Morgen und am Freitag teils sonnig, teils bewölkt. Am Samstag freundlich und mild. Höchstwerte bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 06:00 Uhr