Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nähe der Alpen einige Wolkenfelder, sonst meist sonnig bei Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 12 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen stabiles Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 24 und 31 Grad, Tiefstwerte 15 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 11:00 Uhr