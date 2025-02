Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig mit einigen wenigen Wolken. Es weht ein lebhafter und kalter Ostwind. Maximal 5 Grad. In der Nacht meist klar, örtlich Nebel und sehr kalt bei Tiefstwerten bis minus 12 Grad. In den nächsten Tagen meist freundlich, nur morgen und übermorgen vereinzelt Regen oder gefrierender Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 15:00 Uhr