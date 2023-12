Das Wetter in Bayern: Vielerorts Schnee oder Regen, Höchstwerte -2 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute teils länger Schneefall, im Süden zunächst Regen, der dann im Tagesverlauf in Schnee übergeht. Höchstwerte -2 bis +5 Grad. Nachts weitere, teils kräftige Schneefälle; in Unterfranken weitgehend trocken. Die Aussichten: Morgen im Norden gelegentlich, im Süden zeitweise Schneefall. Am Sonntag und Montag kaum noch Schnee. Höchstwerte -5 bis +2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 06:00 Uhr