Das Wetter in Bayern: Vielerorts Schnee bei -2 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute länger anhaltend Schneefall außer in Unterfranken; an den Alpen erst Regen, später auch dort Schnee. Höchstwerte -2 bis +4 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigen Schneefällen von den Alpen bis ins südliche Niederbayern. Bis Samstagabend werden 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. Morgen im Norden vereinzelt, im Süden zeitweise Schneefall. Sonntag und Montag kaum noch Schnee Höchstwerte -5 bis +2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 10:15 Uhr