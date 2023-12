Das Wetter in Bayern: vielerorts Schnee

Das Wetter in Bayern: Grau-trüb und winterlich. Vielerorts schneit es, besonders an den Alpen und im südlichen Niederbayern. Höchstwerte: -2 bis +4 Grad. In der Nacht Schnee und Straßenglätte. Tiefstwerte um -3 Grad. Auch morgen teils Schnee, ab Sonntag dann kaum noch und die Sonne zeigt sich vereinzelt. Nächtliche Tiefstwerte bis -11 Grad, Höchstwerte am Tag bis +2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 12:00 Uhr