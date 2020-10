Nachrichtenarchiv - 14.10.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und und in der Nacht besonders in Nord- und Ostbayern Regenfälle. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Die Aussichten bis Samstag: In den nächsten Tagen weiterhin bewölkt und gebietsweise Regen, besonders südlich der Donau. Am Samstag nachlassende Regenneigung. Tageshöchstwerte 6 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2020 19:00 Uhr