Das Wetter in Bayern: Vielerorts Regen, Tiefstwerte 6 bis 2 Grad

Nachrichtenarchiv - 27.10.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Franken und Teilen der Oberpfalz zunehmend trocken. Ansonsten weiterhin regnerisch. Abkühlung auf 6 bis 2 Grad. Am Tag im Südosten anfangs noch nass. Im Rest des Freistaats hingegen trocken und am Nachmittag auch sonnige Abschnitte. 6 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Mittwoch überwiegend bewölkt. Donnerstag zeitweise Regen. Wenig Temperaturänderung. Nachts stellenweise Frost.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.10.2020 00:00 Uhr