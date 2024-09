Das Wetter in Bayern: vielerorts Regen bei 12 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden zunächst noch oft sonnig, sonst bewölkt mit Regen und Wind. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. In der Nacht vor allem im Süden und Südosten Regen, sonst nur einzelne Schauer, ab und zu klar bei Tiefstwerten um 7 Grad. In den kommenden Tagen in Teilen Frankens mitunter sonnig. Sonst bewölkt und regnerisch. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 10:00 Uhr