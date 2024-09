Das Wetter in Bayern: Vielerorts Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken teils klar, teils bewölkt mit einzelnen Schauer, ansonsten verbreitet Regen. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Die nächsten Tage in Teilen Frankens ab und zu Sonne. Im Rest des Freistaats meist stark bewölkt und zeitweise nass. Nur noch 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 23:00 Uhr