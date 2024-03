Das Wetter in Bayern: Vielerorts recht freundlich, Höchstwerte 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz windig und teils bewölkt. Sonst oft längere sonnige Abschnitte, am Nachmittag an den Alpen örtlich Schauer möglich bei 10 bis 14 Grad. In der Nacht kann es an den Alpen etwas regnen. Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen und Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Regen. Am Donnerstag trocken, vor allem südlich der Donau besonders oft sonnig und etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 10:00 Uhr