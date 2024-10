Das Wetter in Bayern: Vielerorts neblig-trüb, an den Alpen sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts bewölkt und trüb, nur in den Alpen viel Sonnenschein. Die Temperaturen: 11 bis 17 Grad. In der Nacht um 7 Grad. Die Aussichten: Morgen und auch am Samstag teils länger neblig-trüb, teils freundlich; in den Alpen weiterhin viel Sonnenschein. Am Sonntag in ganz Bayern überwiegend sonniges Wetter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 12:00 Uhr