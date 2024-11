Das Wetter in Bayern: Vielerorts Nebel oder Hochnebel, 6 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts zäher Nebel oder Hochnebel. In den Höhenlagen ab und zu freundlich und viel Sonnenschein in den Alpen. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen weiterhin teils zäher Nebel in den Niederungen und viel Sonne in den höchsten Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 10:00 Uhr