Das Wetter in Bayern: Vielerorts klar, 16 bis 9 Grad

Inzwischen mehr als 50 bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen in St. Wolfgang

Wien: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle am Wolfgangsee in Österreich ist weiter gestiegen. Wie ein Behördensprecher des Bundeslands Oberösterreich in der Nacht mitteilte, wurden inzwischen insgesamt 53 Menschen positiv getestet. Bislang wurden über 600 Tests ausgewertet. Die Ergebnisse weiterer rund 400 Tests sollen heute im Lauf des Tages vorliegen. Von Infektionen betroffen sind nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA sieben Hotels, eine Pizzeria und zwei Bars in St. Wolfgang. Die Behörden gehen davon aus, dass die Infektionen in der auch bei deutschen Urlaubern beliebten Region vor allem auf Praktikanten zurückgehen. Diese waren auf unterschiedliche Quartiere verteilt untergebracht und wohnten vielfach in Doppel- und Dreibettzimmern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.07.2020 04:00 Uhr