Das Wetter in Bayern: vielerorts freundlich, später bewölkt, 6 bis 12 Grad

VdK warnt vor höherer Verdienstobergrenze bei Minijobs

Berlin: Der Sozialverband VdK hat es als "Riesenfehler" bezeichnet, dass die Bundesregierung die Verdienstgrenze bei Minijobs anheben will. Verbandspräsidentin Bentele sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Ampel-Koalition verstärke dadurch einen Fehlanreiz. Insbesondere für Frauen seien Minijobs eine große Gefahr, in Altersarmut zu geraten. Bentele verwies darauf, dass sie Studien zufolge kein Einstieg in die reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind, außerdem verdrängten sie gerade in kleinen Unternehmen reguläre Arbeitsplätze. Die Ampel-Koalition will die Verdienst-Obergrenze für Minijobs zum 1. Oktober von 450 auf 520 Euro im Monat anheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 07:00 Uhr