Das Wetter in Bayern: vielerorts freundlich bei 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Freundlich mit Sonne und einigen Wolken. Lokale Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht teils klar; später vereinzelt Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen anfangs vereinzelt Regen, dann sonnige Abschnitte. Ab dem Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Auch am Dienstag und Mittwoch wechselhaft. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 12:00 Uhr