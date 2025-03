Das Wetter in Bayern: Vielerorts freundlich bei 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist freundlich, in den Bergen vereinzelt Schauer und Gewitter bei 13 bis 20 Grad. In der Nacht zunächst klar oder leicht bewölkt, später mehr Wolken bei 7 bis 2 Grad. Die Aussichten: Bis Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen. Höchstwerte: 11 bis 18 Grad. Die Nächte bleiben frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 15:00 Uhr