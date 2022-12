Das Wetter in Bayern: Vielerorts freundlich, -7 bis +1 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen EU verhängt weitere Sanktionen gegen Iran

Brüssel: Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere Sanktionen. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten haben einstimmig neue Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche in dem Land beschlossen. Erst heute war ein zweiter Demonstrant in der Stadt Maschhad öffentlich hingerichtet worden, weil er sich im Zuge der landesweiten Proteste gegen die Führung in Teheran gestellt hatte. Die Nachricht von der Hinrichtung löste unter Systemgegnern im Iran eine Welle von Empörung und Wut aus. "Wer Wind sät, wird Sturm ernten" oder "Wir werden das Blut der Unschuldigen rächen" waren Reaktionen in den Sozialen Medien. Moderate Kreise im Land befürchten eine weitere Eskalation. Bundesaußenministerin Baerbock hatte am Vormittag davor gewarnt, dass noch mehr Menschen hingerichtet werden könnten. Das Regime werde weitere Einschüchterungsversuche unternehmen.

