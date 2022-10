Das Wetter in Bayern: Vielerorts freundlich

China startet letztes Modul für seine Raumstation

Peking: China hat heute früh den vorerst letzten Teil seiner Raumstation "Himmelspalast" ins All geschickt. Das dritte Modul mit dem Namen "Himmelsträume" soll ermöglichen, dass noch in diesem Jahr sechs chinesische Raumfahrer in der Station arbeiten und forschen. China arbeitet seit Jahren konsequent daran, in der Raumfahrt zu den USA und Russland aufzuschließen. In den vergangenen beiden Jahren wurden Roboter und Sonden auf dem Mond und dem Mars abgesetzt. Noch vor Ende des Jahrzehnts will China Menschen zum Mond bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2022 13:00 Uhr