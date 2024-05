Das Wetter in Bayern: Vielerorts Dauerregen

Das Wetter in Bayern: Vielerorts ergiebige Regenfälle. Für den Süden und Westen von Bayern gilt bis Sonntag die Warnung vor Niederschlägen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter. Auch in der Nacht sowie am Wochenende vielerorts Dauerregen mit Hochwassergefahr. Am Montag dann zumindest im Norden trocken und auch mal sonnig. Tagsüber 14 bis 21 Grad, in den Nächten 14 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 19:00 Uhr