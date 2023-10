Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, vereinzelt Schauer; Höchstwerte 15 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, vor allem Richtung Osten mit Schauerneigung. Sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen, später auch im äußersten Westen. Höchstwerte 15 bis 27 Grad. In der Nacht zunehmend Auflockerungen und Tiefstwerte von 13 bis 9 Grad. Bis Donnerstag Hochdruckeinfluss und oft länger sonnig. Am Donnerstag Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer bei maximal 16 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 14:45 Uhr