Das Wetter in Bayern: vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag auch im Norden zunehmend bewölkt, besonders in der Mitte und im Süden gebietsweise Regen, in Alpennähe sind auch Gewitter möglich. Höchstwerte 9 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen +6 und -2 Grad. Morgen im Norden Frankens bewölkt, sonst wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Ab Mittwoch überwiegend bewölkt und regnerisch. Im Süden freundlicher bei 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2025 15:00 Uhr