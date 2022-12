Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: vielerorts bewölkt mit Schnee bei -6 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken trocken und immer wieder sonnig. Sonst meist stark bewölkt, zeitweise mit Schnee. Minus 6 bis plus 1 Grad. In der Nacht im Süden und Osten weiter Schnee möglich, sonst trocken - teils klar, teils neblig. Tiefstwerte um minus 7 Grad. Am Wochenende teils länger bewölkt, teils sonnig bei minus 8 bis plus 1 Grad. Am Montag in den höheren Lagen sonnig, sonst trüb, nördlich des Mains Regen mit Glatteisgefahr. Minus 4 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2022 10:00 Uhr