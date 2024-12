Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, Höchstwerte -1 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt und mitunter windig, ganz vereinzelt etwas Sprühregen. In den Alpen auch sonnig. Höchstwerte -1 bis +4 Grad. In der Nacht klart es auf, Abkühlung auf -3 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es teils trüb, teils freundlich, am Samstagnachmittag örtlich Regen oder Schneeregen. In den Alpen Sonne. Höchstwerte -1 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 10:00 Uhr