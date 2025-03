Das Wetter in Bayern: vielerorts bewölkt, aber trocken bei Tiefstwerten um 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, in Franken noch meist sternenklar. Trocken bei Tiefstwerten um 5 Grad. Am Tag teils sonnig, teils bewölkt, meist trocken. Am Sonntag mehr Wolken als Sonne und zeitweise Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2025 20:00 Uhr